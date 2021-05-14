В Москве открыли набор на пятый поток школы нянь «Бабушка и дедушка на час»

Короткая ссылка
Центр занятости «Моя карьера» открыл набор на пятый поток школы нянь «Бабушка и дедушка на час — 2021». Участники смогут освоить новую профессию и в будущем работать в качестве самозанятых.
В Москве открыли набор на пятый поток школы нянь «Бабушка и дедушка на час»
  • ©mos.ru

Об этом сообщает портал мэра и правительства.

С начала года в школе прошли обучение более 1,3 тыс. человек. Большинство успешно сдали экзамены и получили сертификат. Более 30% слушателей уже работают в семьях на полной и частичной занятости.

«Вместе с сервисом «Бабушка на час» мы предлагаем будущим няням полную информацию о преимуществах и особенностях работы в качестве самозанятого, оказываем помощь в регистрации статуса и трудоустройстве», — заявила директор центра занятости «Моя карьера» Ирина Швец.

Пятый поток начнёт обучение 17 мая.

Ранее депутат Госдумы Светлана Бессараб в беседе с изданием «ПолитЭксперт» заявила, что государство в 2021 году продолжит принимать меры, направленные на помощь семьям с детьми до восьми лет.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить