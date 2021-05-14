В Москве открыли набор на пятый поток школы нянь «Бабушка и дедушка на час»

Центр занятости «Моя карьера» открыл набор на пятый поток школы нянь «Бабушка и дедушка на час — 2021». Участники смогут освоить новую профессию и в будущем работать в качестве самозанятых.

Об этом сообщает портал мэра и правительства.

С начала года в школе прошли обучение более 1,3 тыс. человек. Большинство успешно сдали экзамены и получили сертификат. Более 30% слушателей уже работают в семьях на полной и частичной занятости.

«Вместе с сервисом «Бабушка на час» мы предлагаем будущим няням полную информацию о преимуществах и особенностях работы в качестве самозанятого, оказываем помощь в регистрации статуса и трудоустройстве», — заявила директор центра занятости «Моя карьера» Ирина Швец.

Пятый поток начнёт обучение 17 мая.

Ранее депутат Госдумы Светлана Бессараб в беседе с изданием «ПолитЭксперт» заявила, что государство в 2021 году продолжит принимать меры, направленные на помощь семьям с детьми до восьми лет.