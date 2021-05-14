В Москве открыли набор на пятый поток школы нянь «Бабушка и дедушка на час»
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Об этом сообщает портал мэра и правительства.
С начала года в школе прошли обучение более 1,3 тыс. человек. Большинство успешно сдали экзамены и получили сертификат. Более 30% слушателей уже работают в семьях на полной и частичной занятости.
«Вместе с сервисом «Бабушка на час» мы предлагаем будущим няням полную информацию о преимуществах и особенностях работы в качестве самозанятого, оказываем помощь в регистрации статуса и трудоустройстве», — заявила директор центра занятости «Моя карьера» Ирина Швец.
Пятый поток начнёт обучение 17 мая.
Ранее депутат Госдумы Светлана Бессараб в беседе с изданием «ПолитЭксперт» заявила, что государство в 2021 году продолжит принимать меры, направленные на помощь семьям с детьми до восьми лет.