В Оренбуржье 13 млн рублей выделят на реабилитационное оборудование для учреждений соцсферы

Короткая ссылка
В 2021 году в рамках государственной программы «Доступная среда» реабилитационным оборудованием в Оренбургской области будет оснащено 19 учреждений социальной защиты, три учреждения сферы культуры, четыре учреждения сферы физической культуры и спорта.
В Оренбуржье 13 млн рублей выделят на реабилитационное оборудование для учреждений соцсферы
  • РИА Новости

Об этом сообщает RIA56.

«Перечень запланированного к приобретению оборудования составлен с учётом потребностей инвалидов, детей-инвалидов и требований действующего законодательства. Это позволит повысить качество оказания реабилитационных услуг, создать междисциплинарный подход, осуществлять всесторонний непрерывный реабилитационный и абилитационный процесс», — пояснила министр социального развития области Татьяна Самохина.

Как ранее сообщало ОТР, в Воронеже открылся бесплатный прокат технических средств для реабилитации детей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить