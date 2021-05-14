В Оренбуржье 13 млн рублей выделят на реабилитационное оборудование для учреждений соцсферы

В 2021 году в рамках государственной программы «Доступная среда» реабилитационным оборудованием в Оренбургской области будет оснащено 19 учреждений социальной защиты, три учреждения сферы культуры, четыре учреждения сферы физической культуры и спорта.

РИА Новости

Об этом сообщает RIA56. «Перечень запланированного к приобретению оборудования составлен с учётом потребностей инвалидов, детей-инвалидов и требований действующего законодательства. Это позволит повысить качество оказания реабилитационных услуг, создать междисциплинарный подход, осуществлять всесторонний непрерывный реабилитационный и абилитационный процесс», — пояснила министр социального развития области Татьяна Самохина. Как ранее сообщало ОТР, в Воронеже открылся бесплатный прокат технических средств для реабилитации детей.