В Оренбуржье 13 млн рублей выделят на реабилитационное оборудование для учреждений соцсферы
- РИА Новости
Об этом сообщает RIA56.
«Перечень запланированного к приобретению оборудования составлен с учётом потребностей инвалидов, детей-инвалидов и требований действующего законодательства. Это позволит повысить качество оказания реабилитационных услуг, создать междисциплинарный подход, осуществлять всесторонний непрерывный реабилитационный и абилитационный процесс», — пояснила министр социального развития области Татьяна Самохина.
Как ранее сообщало ОТР, в Воронеже открылся бесплатный прокат технических средств для реабилитации детей.