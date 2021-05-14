В Удмуртии проходит форум «Ночь карьеры в ИТ»
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Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.
Школьники, студенты и начинающие специалисты знакомятся с работой ведущих IТ-компаний и учебными программами.
Участники проходят тестовые собеседования в интересующих компаниях, где им могут предложить трудоустройство или пригласить на работу после окончания учёбы.
Ранее НСН сообщала, что международный форум «Инновационное развитие через рынок интеллектуальной собственности» пройдёт 23 апреля в Москве.