В Удмуртии проходит форум «Ночь карьеры в ИТ»

В Удмуртии 13 и 14 мая в онлайн-формате проходит ежегодный форум «Ночь карьеры в ИТ».

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.

Школьники, студенты и начинающие специалисты знакомятся с работой ведущих IТ-компаний и учебными программами.

Участники проходят тестовые собеседования в интересующих компаниях, где им могут предложить трудоустройство или пригласить на работу после окончания учёбы.

Ранее НСН сообщала, что международный форум «Инновационное развитие через рынок интеллектуальной собственности» пройдёт 23 апреля в Москве.