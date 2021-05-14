В Удмуртии проходит форум «Ночь карьеры в ИТ»

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В Удмуртии 13 и 14 мая в онлайн-формате проходит ежегодный форум «Ночь карьеры в ИТ».
В Удмуртии проходит форум «Ночь карьеры в ИТ»
  • Pixabay

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.

Школьники, студенты и начинающие специалисты знакомятся с работой ведущих IТ-компаний и учебными программами.

Участники проходят тестовые собеседования в интересующих компаниях, где им могут предложить трудоустройство или пригласить на работу после окончания учёбы.

Ранее НСН сообщала, что международный форум «Инновационное развитие через рынок интеллектуальной собственности» пройдёт 23 апреля в Москве.

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