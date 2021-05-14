В Роспотребнадзоре прокомментировали ситуацию с COVID-19

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Замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная прокомментировала ситуацию с коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.
В Роспотребнадзоре прокомментировали ситуацию с COVID-19
  • РИА Новости

Она отметила, что «в последние дни действительно наблюдается некоторый рост заболеваемости».

«Такие суточные колебания — то небольшой подъём, то снижение — в принципе, закономерны на этапе стабилизации эпидемического процесса, на котором мы сейчас находимся», — цитирует ТАСС Пшеничную.

Согласно данным на 14 мая, в России за сутки коронавирусную инфекцию выявили ещё у 9462 человек. Всего в стране зафиксирован 4 922 901 случай COVID-19.

Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с НСН оценил ситуацию с пандемией.

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