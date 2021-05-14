В Роспотребнадзоре прокомментировали ситуацию с COVID-19
- РИА Новости
Она отметила, что «в последние дни действительно наблюдается некоторый рост заболеваемости».
«Такие суточные колебания — то небольшой подъём, то снижение — в принципе, закономерны на этапе стабилизации эпидемического процесса, на котором мы сейчас находимся», — цитирует ТАСС Пшеничную.
Согласно данным на 14 мая, в России за сутки коронавирусную инфекцию выявили ещё у 9462 человек. Всего в стране зафиксирован 4 922 901 случай COVID-19.
Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с НСН оценил ситуацию с пандемией.