Жители Подмосковья смогут вызвать службу спасения с помощью приложения «112 МО»

Возможность вызвать оперативную службу спасения появилась в мобильном приложении «112 МО». Оно работает для жителей Московской области.

Об этом сообщает телеканал «360».

«В цифровизации всех направлений развития Московской области приоритетом остаётся безопасность людей, особенно в экстренных обстоятельствах, когда медлить нельзя», — прокомментировал глава Мингосуправления региона Максим Рымар.

Он подчеркнул, что приложение «112 МО» поможет обратиться к спецслужбам в одно касание. Ещё одно новшество — это активация аварийного звукового сигнала в одно касание. Эта функция может понадобиться, если человек не может самостоятельно позвать на помощь.

Также в мобильном приложении действует автоматическое предупреждение об уровне погодной опасности.

Ранее газета «Известия» сообщала, что в Москве запустили чат-бот на базе ИИ для сбора данных о пациентах перед приёмом врача.