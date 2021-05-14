Жители Подмосковья смогут вызвать службу спасения с помощью приложения «112 МО»
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360».
«В цифровизации всех направлений развития Московской области приоритетом остаётся безопасность людей, особенно в экстренных обстоятельствах, когда медлить нельзя», — прокомментировал глава Мингосуправления региона Максим Рымар.
Он подчеркнул, что приложение «112 МО» поможет обратиться к спецслужбам в одно касание. Ещё одно новшество — это активация аварийного звукового сигнала в одно касание. Эта функция может понадобиться, если человек не может самостоятельно позвать на помощь.
Также в мобильном приложении действует автоматическое предупреждение об уровне погодной опасности.
Ранее газета «Известия» сообщала, что в Москве запустили чат-бот на базе ИИ для сбора данных о пациентах перед приёмом врача.