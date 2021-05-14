Пожару в доме в Екатеринбурге присвоен третий номер сложности

Короткая ссылка
В пресс-службе МЧС России заявили, что многоэтажке в Екатеринбурге присвоен третий номер сложности.
Пожару в доме в Екатеринбурге присвоен третий номер сложности
  • © РИА Новости / Александр Кожохин

«Пожару в многоквартирном доме в Екатеринбурге присвоен третий номер сложности. Эвакуированы 34 человека. Группировка сил и средств составляет 75 человек и 22 единицы техники», — цитирует заявление РИА Новости.

Как отметили в региональном ведомстве, в Екатеринбурге действуют четыре номера сложности, четвёртый — самый высокий.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге проводят эвакуацию жильцов восьмиэтажного жилого дома из-за возгорания кровли здания.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить