Пожару в доме в Екатеринбурге присвоен третий номер сложности
- © РИА Новости / Александр Кожохин
«Пожару в многоквартирном доме в Екатеринбурге присвоен третий номер сложности. Эвакуированы 34 человека. Группировка сил и средств составляет 75 человек и 22 единицы техники», — цитирует заявление РИА Новости.
Как отметили в региональном ведомстве, в Екатеринбурге действуют четыре номера сложности, четвёртый — самый высокий.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге проводят эвакуацию жильцов восьмиэтажного жилого дома из-за возгорания кровли здания.