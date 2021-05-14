Пожару в доме в Екатеринбурге присвоен третий номер сложности

В пресс-службе МЧС России заявили, что многоэтажке в Екатеринбурге присвоен третий номер сложности.

«Пожару в многоквартирном доме в Екатеринбурге присвоен третий номер сложности. Эвакуированы 34 человека. Группировка сил и средств составляет 75 человек и 22 единицы техники», — цитирует заявление РИА Новости.

Как отметили в региональном ведомстве, в Екатеринбурге действуют четыре номера сложности, четвёртый — самый высокий.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге проводят эвакуацию жильцов восьмиэтажного жилого дома из-за возгорания кровли здания.