В Екатеринбурге эвакуируют жильцов многоэтажного дома из-за пожара
- © РИА Новости / Алексей Сухоруков
Пожар произошёл на улице Шейнкмана, передаёт ТАСС.
«Первые пожарно-спасательные подразделения прибыли на место через пять минут. Было установлено, что горит кровля восьмиэтажного многоквартирного жилого дома. Проводится эвакуация жильцов», — заявили в спасательном ведомстве.
В тушении пожара участвуют восемь единиц пожарной техники и 21 человек личного состава.
Информации о пострадавших не поступало.
Ранее сообщалось, что в Тверской области при пожаре погибли двое детей.