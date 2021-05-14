В Екатеринбурге эвакуируют жильцов многоэтажного дома из-за пожара

В Екатеринбурге проводят эвакуацию жильцов восьмиэтажного жилого дома из-за возгорания кровли здания. Об этом информирует пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.

Пожар произошёл на улице Шейнкмана, передаёт ТАСС.

«Первые пожарно-спасательные подразделения прибыли на место через пять минут. Было установлено, что горит кровля восьмиэтажного многоквартирного жилого дома. Проводится эвакуация жильцов», — заявили в спасательном ведомстве.

В тушении пожара участвуют восемь единиц пожарной техники и 21 человек личного состава.

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее сообщалось, что в Тверской области при пожаре погибли двое детей.