Хуснуллин рассказал о планах реконструкции аэропортов в России

Вице-премьер России Марат Хуснуллин в эфире телеканала «Россия 24» рассказал о планах по реконструкции аэропортов в России.

«У нас более 20 аэропортов сейчас находится в процессе строительства, реконструкции именно на принципах государственно-частного партнёрства. Сейчас по концессии и Южно-Сахалинск мы рассматриваем, ещё ряд таких крупных аэропортов», — заявил вице-премьер.

Он сообщил, что «утверждена программа реконструкции порядка 56 разных аэропортов от малых до больших, практически везде есть частные деньги».

Ранее сообщалось, что, согласно данным проекта концепции развития аэродромной сети России, разработанного Росавиацией, в России до 2035 года планируется реконструировать 179 аэропортов и аэродромов.