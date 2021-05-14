Хуснуллин рассказал о планах реконструкции аэропортов в России
- РИА Новости
«У нас более 20 аэропортов сейчас находится в процессе строительства, реконструкции именно на принципах государственно-частного партнёрства. Сейчас по концессии и Южно-Сахалинск мы рассматриваем, ещё ряд таких крупных аэропортов», — заявил вице-премьер.
Он сообщил, что «утверждена программа реконструкции порядка 56 разных аэропортов от малых до больших, практически везде есть частные деньги».
Ранее сообщалось, что, согласно данным проекта концепции развития аэродромной сети России, разработанного Росавиацией, в России до 2035 года планируется реконструировать 179 аэропортов и аэродромов.