В Росавиации рассказали о планах реконструкции аэропортов и аэродромов
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«В целом за период действия концепции (2021–2035 годы) планируется выполнить реконструкцию 179 аэродромных/аэропортовых комплексов опорной аэродромной сети», — приводит ТАСС сообщение.
Отмечается, что до 2024 года в России намерены реконструировать 62 аэропортовых и аэродромных комплексов. Кроме того, планируется строительство нового аэропорта Утренний на полуострове Гыдан в Ямало-Ненецком автономном округе.
В ноябре в Тобольске рассказали о ходе строительства аэропорта.