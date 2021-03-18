В Росавиации рассказали о планах реконструкции аэропортов и аэродромов

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В России до 2035 года планируется реконструировать 179 аэропортов и аэродромов. Об этом свидетельствуют данные проекта Концепции развития аэродромной сети России, разработанного Росавиацией.
В Росавиации рассказали о планах реконструкции аэропортов и аэродромов
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«В целом за период действия концепции (2021–2035 годы) планируется выполнить реконструкцию 179 аэродромных/аэропортовых комплексов опорной аэродромной сети», — приводит ТАСС сообщение.

Отмечается, что до 2024 года в России намерены реконструировать 62 аэропортовых и аэродромных комплексов. Кроме того, планируется строительство нового аэропорта Утренний на полуострове Гыдан в Ямало-Ненецком автономном округе.

В ноябре в Тобольске рассказали о ходе строительства аэропорта.

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