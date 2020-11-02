В Тобольске рассказали о ходе строительства аэропорта

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В Тобольске окончено устройство взлётно-посадочной полосы, началось возведение здания аэровокзала.
В Тобольске рассказали о ходе строительства аэропорта
  • © gubernator.admtyumen.ru

Об этом сообщает «Вслух.ру».

Площадь будущего аэропорта — 5,5 тыс. кв. м. Пропускная способность — до 300 пассажиров в час. Добраться из Тобольска до Москвы можно будет всего за три часа.

«Сейчас идут работы по терминалу и административному зданию. Сам каркас будет возведён ориентировочно к середине весны следующего года. СМР-строительство окончится, по нашим планам, в середине лета следующего, 2021 года», — заявил Валерий Комаров, менеджер проектного офиса «Аэропорт».

Сообщается, что строительная готовность, ввод в эксплуатацию, сертификация аэропорта запланированы на IV квартал 2021 года.

По сообщениям kp.ru, в Вологодской области рассказали о строительстве моста и планах по реконструкции автотрассы А114.

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