Суд продлил арест бывшему вице-мэру Томска

Кировский районный суд продлил арест бывшему заместителю мэра Томска Евгению Сурикову, который обвиняется в получении взятки.

Об этом сайту vtomske.ru сообщила представитель суда.

«Судья Кировского районного суда продлил обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу до 16 июля», — сказала она.

Заммэра по вопросам безопасности и общим вопросам Евгений Суриков был задержан сотрудниками ФСБ и СК по подозрению в получении взятки в крупном размере в июле 2020 года.

В апреле сообщалось, что суд арестовал замглавы Департамента экономики Москвы по делу о взятке.