Суд продлил арест бывшему вице-мэру Томска

Короткая ссылка
Кировский районный суд продлил арест бывшему заместителю мэра Томска Евгению Сурикову, который обвиняется в получении взятки.
Суд продлил арест бывшему вице-мэру Томска
  • © РИА Новости / СК РФ

Об этом сайту vtomske.ru сообщила представитель суда.

«Судья Кировского районного суда продлил обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу до 16 июля», — сказала она.

Заммэра по вопросам безопасности и общим вопросам Евгений Суриков был задержан сотрудниками ФСБ и СК по подозрению в получении взятки в крупном размере в июле 2020 года.

В апреле сообщалось, что суд арестовал замглавы Департамента экономики Москвы по делу о взятке.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить