Суд продлил арест бывшему вице-мэру Томска
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Об этом сайту vtomske.ru сообщила представитель суда.
«Судья Кировского районного суда продлил обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу до 16 июля», — сказала она.
Заммэра по вопросам безопасности и общим вопросам Евгений Суриков был задержан сотрудниками ФСБ и СК по подозрению в получении взятки в крупном размере в июле 2020 года.
В апреле сообщалось, что суд арестовал замглавы Департамента экономики Москвы по делу о взятке.