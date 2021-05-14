В Подмосковье возбудили дело о пропаганде фашизма в соцсети

Подмосковные следователи возбудили уголовное дело о пропаганде фашизма в социальной сети. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по Московской области.

Установлено, что 16 марта 2020 года пользователь разместил в одной из соцсетей видеозапись на латышском языке, содержащую пропаганду фашизма и искажение исторических фактов Великой Отечественной войны.

По мнению следствия, были распространены заведомо ложные сведения о деятельности СССР в годы Второй мировой войны.

Согласно исследованию психолого-лингвистической судебной экспертизы, видеоматериал содержит пропаганду фашизма, проинформировали в СК.

Возбуждено уголовное дело по факту реабилитации нацизма (ч. 1 ст. 354.1 УК), устанавливается личность разместившего видео.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае возбудили дело о реабилитации нацизма.