В Краснодарском крае возбуждено дело о реабилитации нацизма

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Следственный комитет Краснодарского края возбудил уголовное дело по факту отрицания преступлений нацизма в группах в социальных сетях, сообщает пресс-служба регионального СУ СК России.
В Краснодарском крае возбуждено дело о реабилитации нацизма
  • РИА Новости

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 354. ч. 1 УК (отрицание фактов, установленных приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран «оси»).

По версии следствия, в 2019 году пользователь одной из соцсетей на своей странице разместил материалы, которые отрицают факты массового уничтожения евреев в концентрационном лагере Освенцим во время Второй мировой войны и факты, установленные приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран «оси».

Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, в том числе лица, его совершившего. Назначена лингвистическая экспертиза.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому за реабилитацию нацизма в сети может грозить уголовное наказание — до пяти лет лишения свободы.

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