В Казани ещё одного ребёнка госпитализировали после стрельбы в школе
- РИА Новости
Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на руководителя пресс-службы президента Татарстана Лилию Галимову.
«Один ребёнок 2007 года рождения обратился вчера в ДРКБ с острой реакцией на стресс, был госпитализирован», — сказала она.
По словам Галимовой, жизни ребёнка ничего не угрожает.
Как передаёт ТАСС, Галимова также сообщила, что на стационарном лечении в ДРКБ в Татарстане находятся 15 детей.
11 мая в результате стрельбы в казанской гимназии №175 погибли семеро детей и две учительницы, ещё 23 человека были госпитализированы.
Подозреваемый 2001 года рождения задержан. СК возбудил уголовное дело о массовом убийстве.