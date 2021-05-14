В Казани ещё одного ребёнка госпитализировали после стрельбы в школе

В Татарстане сообщили о госпитализации ещё одного ребёнка после произошедшей 11 мая стрельбы в казанской школе №175.

Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на руководителя пресс-службы президента Татарстана Лилию Галимову.

«Один ребёнок 2007 года рождения обратился вчера в ДРКБ с острой реакцией на стресс, был госпитализирован», — сказала она.

По словам Галимовой, жизни ребёнка ничего не угрожает.

Как передаёт ТАСС, Галимова также сообщила, что на стационарном лечении в ДРКБ в Татарстане находятся 15 детей.

11 мая в результате стрельбы в казанской гимназии №175 погибли семеро детей и две учительницы, ещё 23 человека были госпитализированы.

Подозреваемый 2001 года рождения задержан. СК возбудил уголовное дело о массовом убийстве.