В Удмуртии 44 человека заболели коронавирусом за сутки
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- РИА Новости
Об этом сообщает izh.kp.ru.
В числе новых выявленных случаев — одиннадцать детей и пять пенсионеров.
За сутки зафиксировано два летальных исхода.
Вакцину от COVID-19 поставили 102 943 человека.
За всё время пандемии коронавируса зарегистрировано 33 432 случая заболевания среди жителей. Из них 30 244 человека выздоровели, 429 — скончались.
Всего в Удмуртии провели 1 100 303 исследования на коронавирусную инфекцию, из них за последние сутки — 3507.
Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН дал прогноз по пандемии коронавируса в России.