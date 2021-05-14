В Удмуртии 44 человека заболели коронавирусом за сутки

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По обновлённым данным оперштаба, в Удмуртии зарегистрировали 44 новых случая инфицирования коронавирусом за минувшие сутки.
В Удмуртии 44 человека заболели коронавирусом за сутки
  • © Георгий Зимарев
  • РИА Новости

Об этом сообщает izh.kp.ru.

В числе новых выявленных случаев — одиннадцать детей и пять пенсионеров.

За сутки зафиксировано два летальных исхода.

Вакцину от COVID-19 поставили 102 943 человека.

За всё время пандемии коронавируса зарегистрировано 33 432 случая заболевания среди жителей. Из них 30 244 человека выздоровели, 429 — скончались.

Всего в Удмуртии провели 1 100 303 исследования на коронавирусную инфекцию, из них за последние сутки — 3507.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН дал прогноз по пандемии коронавируса в России.

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