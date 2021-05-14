В Петербурге утвердили новый порядок выплат на детей от трёх до семи лет

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление о порядке начисления пособий на детей в возрасте от трёх до семи лет. По новым правилам, размер выплат может составить от 50 до 100% прожиточного минимума.

Об этом сообщает kp.ru.

«Теперь петербургские родители будут получать ежемесячные выплаты на детей с учётом доходов и имущества семьи — чем меньше доход, тем больше будет сумма выплаты. Выплата может быть назначена в размере 50, 75 или 100%», — сообщает пресс-служба Смольного.

Ранее в Минтруде рассказали, что большинство из обратившихся семей уже оформили выплаты на детей от трёх до семи лет в повышенном размере.