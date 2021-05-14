В Петербурге утвердили новый порядок выплат на детей от трёх до семи лет
- РИА Новости
Об этом сообщает kp.ru.
«Теперь петербургские родители будут получать ежемесячные выплаты на детей с учётом доходов и имущества семьи — чем меньше доход, тем больше будет сумма выплаты. Выплата может быть назначена в размере 50, 75 или 100%», — сообщает пресс-служба Смольного.
Ранее в Минтруде рассказали, что большинство из обратившихся семей уже оформили выплаты на детей от трёх до семи лет в повышенном размере.