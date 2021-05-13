В Минтруде рассказали о выплатах пособий на детей от трёх до семи лет

В Минтруде рассказали, что большинство из обратившихся семей уже оформили выплаты на детей от трёх до семи лет в повышенном размере.

Об этом пишет «Российская газета».

С 1 апреля этого года размер выплаты варьируется и может составлять 50%, 75% или 100% от прожиточного минимума на ребёнка в регионе, он зависит от дохода семьи.

Всего в апреле заявления на перерасчёт выплаты подали 1,8 млн семей. Как пояснили в Минтруде, их рассматривают органы соцзащиты регионов, которые изучают материальное положение потенциальных получателей.

Ранее российское правительство утвердило новые правила назначения социальных пособий для детей в возрасте от трёх до семи лет.