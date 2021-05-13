В Минтруде рассказали о выплатах пособий на детей от трёх до семи лет
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Об этом пишет «Российская газета».
С 1 апреля этого года размер выплаты варьируется и может составлять 50%, 75% или 100% от прожиточного минимума на ребёнка в регионе, он зависит от дохода семьи.
Всего в апреле заявления на перерасчёт выплаты подали 1,8 млн семей. Как пояснили в Минтруде, их рассматривают органы соцзащиты регионов, которые изучают материальное положение потенциальных получателей.
Ранее российское правительство утвердило новые правила назначения социальных пособий для детей в возрасте от трёх до семи лет.