В Минтруде рассказали о выплатах пособий на детей от трёх до семи лет

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В Минтруде рассказали, что большинство из обратившихся семей уже оформили выплаты на детей от трёх до семи лет в повышенном размере.
В Минтруде рассказали о выплатах пособий на детей от трёх до семи лет
  • © РИА Новости / Владимир Трефилов

Об этом пишет «Российская газета».

С 1 апреля этого года размер выплаты варьируется и может составлять 50%, 75% или 100% от прожиточного минимума на ребёнка в регионе, он зависит от дохода семьи.

Всего в апреле заявления на перерасчёт выплаты подали 1,8 млн семей. Как пояснили в Минтруде, их рассматривают органы соцзащиты регионов, которые изучают материальное положение потенциальных получателей.

Ранее российское правительство утвердило новые правила назначения социальных пособий для детей в возрасте от трёх до семи лет.

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