Правительство утвердило правила назначения выплат на детей до семи лет
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Как сообщает пресс-служба Минтруда, выплаты будут назначаться в размере 50%, 75% и 100% от регионального прожиточного минимума.
«По пожеланиям регионов и общественности подход к назначению пособий станет адресным», — отметили в министерстве.
Уточняется, что выплаты будут варьироваться в зависимости от доходов семьи.
Ранее глава Счётной палаты Алексей Кудрин сообщил о предложении ведомства рассчитывать социальные пособия, исходя из общего дохода семьи, и выплачивать их не только семьям с детьми.