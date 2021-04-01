Правительство утвердило правила назначения выплат на детей до семи лет

Российское правительство утвердило новые правила назначения социальных пособий для детей в возрасте от трёх до семи лет.

Как сообщает пресс-служба Минтруда, выплаты будут назначаться в размере 50%, 75% и 100% от регионального прожиточного минимума.

«По пожеланиям регионов и общественности подход к назначению пособий станет адресным», — отметили в министерстве.

Уточняется, что выплаты будут варьироваться в зависимости от доходов семьи.

Ранее глава Счётной палаты Алексей Кудрин сообщил о предложении ведомства рассчитывать социальные пособия, исходя из общего дохода семьи, и выплачивать их не только семьям с детьми.