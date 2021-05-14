В Подмосковье не допустили партию яблок из Сербии

В Россельхознадзоре сообщили, что в Московский регион не допустили партию яблок из Сербии, в которой обнаружили коричнево-мраморного клопа.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу ведомства по Москве, Московской и Тульской областям.

«При досмотре партии свежих яблок (происхождением Республика Сербия) в количестве более 20 т был выявлен карантинный вредный организм, отсутствующий на территории Евразийского экономического союза, — коричнево-мраморный клоп», — говорится в сообщении.

Заражённую партию вернули в адрес грузоотправителя на территорию Республики Сербия.

Как ранее сообщал сайт progorod43, в Кирове уничтожили партию контрафактных яблок.