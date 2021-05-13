В Липецкой области начали проверять школы на готовность к нештатным ситуациям
- РИА Новости
Об этом сообщает ОТР.
Специальная комиссия прежде всего изучает меры безопасности на входе в образовательные учреждения.
«Бригады быстрого реагирования Росгвардии приезжают в течение трёх-четырёх минут. Есть тренировки — просто проверка кнопки, есть тренировки с выездом бригад. То есть мы постоянно мониторим, делаем», — заявила Светлана Бедрова, председатель Департамента образования Липецка.
Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае организовали проверку школ и детсадов.