В Липецкой области начали проверять школы на готовность к нештатным ситуациям

В Липецкой области организовали проверку школ на готовность к нештатным ситуациям.

Об этом сообщает ОТР.

Специальная комиссия прежде всего изучает меры безопасности на входе в образовательные учреждения.

«Бригады быстрого реагирования Росгвардии приезжают в течение трёх-четырёх минут. Есть тренировки — просто проверка кнопки, есть тренировки с выездом бригад. То есть мы постоянно мониторим, делаем», — заявила Светлана Бедрова, председатель Департамента образования Липецка.

Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае организовали проверку школ и детсадов.