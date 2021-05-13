Опрос: россияне рассказали, экспортом каких товаров гордятся больше всего
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«И вопрос: что же мы продаём? Статистика известна. И наш вопрос звучал так: чем из того, что мы экспортируем, вы гордитесь? Тут интересные результаты», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».
Первое место заняла нефть (33%). Далее следуют газ (30%) и лес (15%).
На четвёртой позиции — всё, что связано с военно-технической продукцией, а пятая строчка досталась сельскому хозяйству.
Ранее экономист, кандидат экономических наук Михаил Беляев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал сообщения о доле российского экспорта в долларах.