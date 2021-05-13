В Башкирии выявили 91 случай коронавируса за сутки

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За минувшие 24 часа в Башкирии подтвердился ещё 91 случай COVID-19.
В Башкирии выявили 91 случай коронавируса за сутки
  • Reuters

Об этом сообщает mkset.ru со ссылкой на данные пресс-службы Минздрава республики.

По данным ведомства, в настоящее время в стационарах находится 141 пациент с подтверждённым диагнозом. 11 человек — в тяжёлом состоянии, двое подключены к аппаратам ИВЛ.

На амбулаторном лечении находятся 1768 человек. За сутки 112 человек были выписаны в связи с выздоровлением. Также за истекший период зафиксировано три летальных исхода.

Ранее бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией в мире.

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