В Башкирии выявили 91 случай коронавируса за сутки

За минувшие 24 часа в Башкирии подтвердился ещё 91 случай COVID-19.

Об этом сообщает mkset.ru со ссылкой на данные пресс-службы Минздрава республики.

По данным ведомства, в настоящее время в стационарах находится 141 пациент с подтверждённым диагнозом. 11 человек — в тяжёлом состоянии, двое подключены к аппаратам ИВЛ.

На амбулаторном лечении находятся 1768 человек. За сутки 112 человек были выписаны в связи с выздоровлением. Также за истекший период зафиксировано три летальных исхода.

Ранее бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией в мире.