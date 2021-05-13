Иммунолог допустил влияние погоды на распространение коронавируса

Доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов допустил, что распространение коронавируса может зависеть от погоды.

В беседе с «Москвой 24» он заявил, что ветер, сильный мороз и яркое солнце практически останавливают распространение коронавируса на свежем воздухе.

«Если на улице ветер, то человек, который вирус выделяет при дыхании, кашле, никого не сможет заразить. Ветер сразу все частицы вируса уносит, рассеивает, и до соседнего человека это всё может и не долететь. Если сильный мороз, температура ниже 0 °С — вирус тут же замерзает, гибнет. На солнце гибнет мгновенно — при прямых солнечных лучах, при высыхании слюны», — пояснил Владислав Жемчугов.

По его словам, температура воздуха примерно от 0 до +10 °С и влажность — самые благоприятные условия для распространения коронавируса на свежем воздухе.

Жемчугов, в частности, заявил, что когда иммунная прослойка достигнет 60—70% в конкретном регионе, то там эпидемия пойдёт на спад.

Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи академик Александр Гинцбург в беседе с ФАН призвал вакцинировать 70% населения России как можно скорее.