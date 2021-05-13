Олимпиадные школы Физтеха перейдут на очный режим работы в июне
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Об этом сообщает телеканал «360».
Школы рассчитаны на учеников 6—10-х классов, которые увлекаются естественными и точными науками.
В прошлом году из-за пандемии коронавируса занятия полностью проходили в онлайн-формате. Этим летом организаторы частично вернут возможность заниматься очно. На выбор школьникам будут представлены три очные и две дистанционные смены по математике, физике, информатике и химии.
Ранее зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с НСН предложил ввести в школах уроки кибербезопасности.