Олимпиадные школы Физтеха перейдут на очный режим работы в июне

В Центре развития IT-образования МФТИ сообщили, что олимпиадные школы Московского физико-технического института начнут работать в кампусе Физтеха с 13 июня.

Об этом сообщает телеканал «360».

Школы рассчитаны на учеников 6—10-х классов, которые увлекаются естественными и точными науками.

В прошлом году из-за пандемии коронавируса занятия полностью проходили в онлайн-формате. Этим летом организаторы частично вернут возможность заниматься очно. На выбор школьникам будут представлены три очные и две дистанционные смены по математике, физике, информатике и химии.

Ранее зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с НСН предложил ввести в школах уроки кибербезопасности.