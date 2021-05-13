Эксперт рассказал о влиянии цвета напитка на организм человека

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Тренер-реабилитолог Александр Кожевников рассказал, какое влияние на организм может оказывать цвет потребляемой человеком жидкости.
Эксперт рассказал о влиянии цвета напитка на организм человека
  • Pixabay

«Не зря в той же самой Америке, про которую сейчас все говорят, помните, были флакончики с жидкостью, которая была розового цвета — она, если не ошибаюсь, использовалась для нормализации желудочно-кишечного тракта. Это сделано не просто так. Потому что она и на цвет выглядит приятнее, и доказан её эффект именно от розового цвета», — отметил тренер в беседе с телеканалом «Звезда».

Кожевников подтвердил, что цвет усиливает ощущение сладости, а оно, в свою очередь, сопровождается определённой ответной реакцией и со стороны гормональной системы, и нервной системы, что действительно улучшает спортивные показатели.

Ранее главный научный сотрудник лаборатории витаминов и минеральных веществ ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Вера Коденцова в беседе с НСН дала рекомендации по выбору витаминов.

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