Главком ВМФ поздравил Черноморский флот с 238-летием

Главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов поздравил военных моряков-черноморцев и ветеранов с Днём Черноморского флота — 13 мая ему исполняется 238 лет.

Об этом сообщает телеканал «Звезда».

Адмирал упомянул крупные победы Черноморского флота и плеяду выдающихся флотоводцев, от Ушакова и Лазарева до Нахимова и Горшкова. Именно на Черноморском флоте, согласно словам Евменова, формировалась русская школа военно-морского искусства.

Евменов подчеркнул, что Черноморский флот интенсивно развивается. Его оснащение надводными кораблями с высокоточным оружием будет продолжаться, причём в ближнесрочной перспективе. Будет обновляться и вооружение береговой составляющей Черноморского флота, дальнейшее развитие ждёт и авиацию с инфраструктурой.

Ранее сайт «Новый Севастополь» сообщал, что в Севастополь в рамках празднования Дня ЧФ прибудет агитационный поезд.