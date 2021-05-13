Путин назвал варварским преступлением стрельбу в казанской школе

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Президент России Владимир Путин назвал стрельбу в школе в Казани, где погибли девять человек, варварским преступлением.
Путин назвал варварским преступлением стрельбу в казанской школе
  • © РИА Новости / Максим Богодвид

Об этом он заявил на совещании с членами правительства.

«Как вы знаете, два дня назад произошла страшная беда. Жертвами варварского преступления стали дети и учителя 175-й гимназии», — сказал президент.

Путин отметил, что нужно поддержать пострадавших при стрельбе в школе в Казани, правительство должно рассмотреть возможность финансовой помощи.

Он также подчеркнул, что для спасения жизней пострадавших при стрельбе в школе в Казани будут использованы все возможности здравоохранения.

Путин также назвал действия сотрудников школы в Казани героическими.

В результате стрельбы в гимназии №175 в Казани 11 мая, по данным властей Татарстана, погибли семь детей и две учительницы, ещё 23 человека были госпитализированы.

Часть пострадавших была переведена на лечение в Москву. Руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова сообщила, что восемь человек, пострадавшие при стрельбе в казанской гимназии №175 и переведённые на лечение в Москву, хорошо перенесли транспортировку.

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