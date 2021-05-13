Песков объяснил виртуальный формат переговоров Путина и Гутерреша

Генсек ООН Антониу Гутерреш, прибывший в Москву, пообщается с президентом России Владимиром Путиным по видеосвязи, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Это связано с режимом в отношении главы государства и с рекомендациями эпидемиологов», — пояснил представитель Кремля.

Он напомнил, что президент проводит «достаточно много очных встреч в последнее время».

«Каждый раз этот вопрос становится отдельным предметом для рассмотрения эпидемиологов», — добавил Песков.

Он также рассказал о здоровье президента.

«Состояние здоровья Владимира Владимировича отменное», — подчеркнул он.

Ранее Генсек ООН заявил, что намерен провести виртуальные переговоры с российским лидером во время своего визита в Москву 12—14 мая.