Генсек ООН заявил, что намерен провести онлайн-переговоры с Путиным

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Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что намерен провести виртуальные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным во время своего визита в Москву 12—14 мая.
Генсек ООН заявил, что намерен провести онлайн-переговоры с Путиным
  • © REUTERS/Lucas Jackson

«Я получил приглашение посетить Москву для нормальных ежегодных дискуссий с российским руководством и, конечно же, с радостью принял его», — приводит РИА Новости слова Гутерреша.

Он отметил, что «на этой встрече будет виртуальный контакт» с Путиным.

Визит Гутерреша в Москву пройдёт 12—14 мая. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что его встреча с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым пройдёт 12 мая.

Гутерреш отметил, что на переговорах с Лавровым планирует обсудить в числе прочих темы Украины, Сирии и Ливии.

Также он отметил, что для всего международного сообщества важно, чтобы Россия и США установили максимально функциональные отношения.

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