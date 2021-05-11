Генсек ООН заявил, что намерен провести онлайн-переговоры с Путиным

Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что намерен провести виртуальные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным во время своего визита в Москву 12—14 мая.

«Я получил приглашение посетить Москву для нормальных ежегодных дискуссий с российским руководством и, конечно же, с радостью принял его», — приводит РИА Новости слова Гутерреша.

Он отметил, что «на этой встрече будет виртуальный контакт» с Путиным.

Визит Гутерреша в Москву пройдёт 12—14 мая. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что его встреча с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым пройдёт 12 мая.

Гутерреш отметил, что на переговорах с Лавровым планирует обсудить в числе прочих темы Украины, Сирии и Ливии.

Также он отметил, что для всего международного сообщества важно, чтобы Россия и США установили максимально функциональные отношения.