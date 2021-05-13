Дочь раненного при стрельбе в Казани школьного работника рассказала о случившемся

Мулланур Мустафин, работник казанской гимназии № 175, на которую было совершено вооружённое нападение, получил ранение, позже перенёс пятичасовую операцию.

Как передаёт kp.ru, о пережитом он рассказал своей дочери Тансылу Мустафиной.

«На входе сидела вахтёрша. Этием (отец в переводе с татарского. — RT) направлялся к выходу, так как именно в это время его попросили что-то починить на территории гимназии. Между двумя дверями он и застал убийцу. Преступник выстрелил в кого-то у входа, и отец пошёл на него со словами «Что вы делаете?». Говорит, «я надеялся, что смогу его остановить», — передает слова отца Тансылу Мустафина.

Остановить злоумышленника у него не получилось — Ильназ Галявиев выстрелил через проходную дверь, а Мулланур Мустафин получил многочисленные осколочные ранения в районе живота. Вахтёрша нажала тревожную кнопку.

«А преступник перезарядил оружие и вернулся к отцу для повторного выстрела. Выстрелил в голову и пошёл дальше. То, что промазал, не заметил», — отметила дочь пострадавшего.

Тансылу Мустафина рассказала, что в момент инцидента её мать также была в школе, где она работает учительницей. Она не пострадала.

Ранее мать пострадавших при нападении на казанскую гимназию №175 детей Ольга Ибрагимова в беседе с ФАН рассказала о состоянии сына и дочери.