Мишустин предложил запретить добычу китов и дельфинов

Премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства заявил, что кабмин предлагает запретить добычу китов и дельфинов в рамках прибрежного и промышленного рыболовства.

«Сегодня мы предлагаем ввести дополнительное регулирование уже для промышленного и прибрежного рыболовства, оно распространяется прежде всего на китов и дельфинов. Новый законопроект запрещает их добычу», — приводит ТАСС слова Мишустина.

Он отметил, что это позволит сберечь животных от хищнического истребления.

Мишустин также напомнил, что ранее были ужесточены требования к правилам добычи этих животных для участия в зрелищных или учебных мероприятиях.

Ранее в Госдуме оценили проблему защиты китовых.