Мишустин предложил запретить добычу китов и дельфинов
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«Сегодня мы предлагаем ввести дополнительное регулирование уже для промышленного и прибрежного рыболовства, оно распространяется прежде всего на китов и дельфинов. Новый законопроект запрещает их добычу», — приводит ТАСС слова Мишустина.
Он отметил, что это позволит сберечь животных от хищнического истребления.
Мишустин также напомнил, что ранее были ужесточены требования к правилам добычи этих животных для участия в зрелищных или учебных мероприятиях.