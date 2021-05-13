В Совфеде перечислили основные категории нарушителей авторских прав в интернете

Первый замглавы комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, зампредседателя Совета по развитию цифровой экономики при Совфеде Ирина Рукавишникова оценила перспективы повышения эффективности защиты авторских и смежных прав в интернете.

В беседе с «Парламентской газетой» она рассказала, что 13 мая 2021 года в Совете Федерации пройдёт круглый стол, посвящённый вопросам защиты авторских и смежных прав на объекты, размещённые в интернете.

Среди основных источников нарушений в сфере авторских прав, по её словам, специалисты выделяют четыре крупные категории.

Первая — сервисы, которые предоставляют бесплатный доступ к чужим результатам интеллектуальной деятельности, например за демонстрацию рекламы. Вторая — ресурсы, осуществляющие платный доступ к результатам интеллектуальной деятельности без разрешения правообладателей.

Третья категория — соцсети, а также облачные хранилища, предоставляющие возможность самостоятельно загружать файлы. Четвёртая — это локальные сети, позволяющие производить обмен файлами между пользователями.