HR-консультант дала советы выпускникам по поиску работы

Международный HR-консультант Зулия Лоикова рассказала о способах найти хорошую работу тем, кто только что окончил учебное заведение.

Об этом она рассказала в беседе с URA.RU.

«Сразу после получения диплома найти какую-то серьёзную работу по специальности крайне сложно, поэтому я всегда рекомендую это делать ещё во время учёбы. Тогда к моменту окончания вуза у выпускника будет какой-либо опыт, с которым проще устроиться», — сказала Лоикова.

Специалист посоветовала обратиться в карьерный центр, а работу и стажировку рекомендовала искать на специализированных сайтах, приложениях, telegram-каналах, в социальных сетях или лично обращаясь к представителям компаний и опрашивая знакомых.

На сегодняшний день можно найти удалённую работу и получать зарплату, как в крупных городах, но при этом находиться в маленьком населённом пункте, заявила HR-специалист.

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