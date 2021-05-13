В Москве рассказали о планах по благоустройству районов на северо-востоке столицы

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о планах по благоустройству районов на северо-востоке столицы.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на сайт мэра.

«В 2021 году в программу «Мой район» включено благоустройство более 100 небольших парков, скверов и жилых территорий», — заявил Собянин.

В частности, в районе Южное Медведково планируется благоустроить межшкольный стадион на Ясном проезде, а также прилегающую территорию, где находятся пять школ и детсадов.

Ещё один крупный проект в этом районе — ЗАГС на улице Молодцова. Площадь перед зданием украсят арт-объектами в виде полуколец, скамейками и яркими энергосберегающими светильниками. Также там появятся цветники, газоны, кустарники и деревья.

В Алтуфьевском районе благоустроят сквер, прилегающий к кинотеатру «Марс».

«Будет создана большая спортивная зона — с воркаут-тренажёрами, площадками для стритбола и других игр с мячом», — отметил Собянин.

У пруда разместят зону отдыха. Также в сквере появится небольшая сцена для культурных мероприятий и зона тихого отдыха.

Ранее Собянин рассказал о программе благоустройства школьных дворов в столице.