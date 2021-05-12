Эксперт рассказал о потребительских свойствах капсульных напитков

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Генеральный директор ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия рассказал о потребительских свойствах капсульных напитков.
Эксперт рассказал о потребительских свойствах капсульных напитков
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«Готовятся такие напитки на специализированном оборудовании — в машинках, куда заправляется капсула. Можно заправлять как кофейную, так и чайную капсулу, процесс заваривания идентичен», — заявил он в беседе с радио Sputnik.

По его словам, внутри капсулы — классический вид чая или кофе без добавок и лишних элементов. Как пояснил Чантурия, это просто расфасованные листья чая или молотый кофе, которые легко приготовить.

Эксперт также отметил, что капсульные чай и кофе не сравнятся по качеству с напитками, приготовленными профессионалами вручную, но по своим потребительским свойствам они выше среднего уровня.

Чантурия также призвал обращать внимание на материал, из которого сделаны капсулы, а после сдавать их на переработку.

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