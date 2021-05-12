В ОНК заявили о росте числа женщин-предпринимателей в СИЗО Москвы

Доля женщин-предпринимателей в московских СИЗО достигает рекордных 15% от числа заключенных, сообщил RT глава ОНК Москвы Георгий Волков по итогам приёма арестованных женщин, проведённого совместно с уполномоченным по правам предпринимателей Москвы Татьяной Минеевой.

«До 15% заключённых в столичных СИЗО — это предприниматели, это касается как женщин, так и мужчин, и это рекордно высокая цифра», — заявил правозащитник, отметив, что совместно со столичным бизнес-омбудсменом регулярно посещает следственные изоляторы, и число жалоб на необоснованные аресты растёт.

По словам Волкова, несколько лет назад число арестованных бизнесменов не превышало 5-7% от общего числа содержавшихся в следственных изоляторах Москвы.

Собеседник RT добавил, что аресты женщин по делам экономической направленности вызывают особое беспокойство у правозащитников.

«По статье «Мошенничество» (ч. 4 ст. 159 ст. УК) в СИЗО отправляются и предприниматели, и рядовые наёмные сотрудники, бухгалтеры, секретари», — пояснил Волков, добавив, что женщины «сидят годами до вынесения приговоров, разлучённые со своими семьями, детьми».

По его словам, по итогам приёма обращения взяты на контроль уполномоченным по правам предпринимателей, им будет дана правовая оценка.

«К работе по данной проблеме мы намерены привлечь органы прокуратуры и правоохранительные органы», — заключил председатель ОНК Москвы.

По данным комиссии, в СИЗО Москвы содержится примерно 10 тыс. человек.