В Челябинской области пресекли деятельность банды мошенников

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В Челябинской области пресекли деятельность банды мошенников, имитировавших получение травм во время поездок на железнодорожном транспорте. В поимке 16 членов группировки принимали участие более 200 полицейских.
В Челябинской области пресекли деятельность банды мошенников
  • © РИА Новости / Игорь Михалев

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу МВД России.

«По имеющейся информации, противоправную схему организовал житель Кыштыма. Вместе со своим знакомым он подыскивал лиц, готовых за денежное вознаграждение имитировать получение травм во время поездок на железнодорожном транспорте, а также очевидцев», — заявила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Один из злоумышленников, например, инсценировал падение в поезде, в результате которого якобы получил серьёзную травму. Ему удалось получить свыше 1,3 млн рублей.

Подозреваемых задержали в результате оперативно-разыскных мероприятий в нескольких городах. Уже установлены обстоятельства семи случаев мошенничества со страховыми выплатами на сумму около 5 млн рублей.

Заведены уголовные дела. Глава банды находится под стражей. Расследование продолжается.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в полиции Краснодара заявили о завершении расследования уголовного дела о мошенничестве в сфере автострахования, фигурантами которого стали 27 человек.

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