В Госдуме предложили усилить систему видеонаблюдения на улицах

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Зампред комитета Государственной думы по информационной политике Андрей Свинцов предложил усилить видеонаблюдение на улицах.
В Госдуме предложили усилить систему видеонаблюдения на улицах
  • © pixabay.com

«Максимальное усиление систем контроля и видеонаблюдения», — заявил депутат в беседе с радиостанцией «Говорит Москва», комментируя ЧП в Казани.

По его словам, уже давно существуют системы, которые могут распознать ружьё в руках.

«В автоматическом режиме, как только появилось что-то похожее на оружие, должна срабатывать сигнализация, и на это место должен выезжать наряд полиции. Все полицейские с оружием, все полицейские с транспортом», — сказал Свинцов.

Ранее один из очевидцев, ученик 9-го класса, рассказал в беседе с телеканалом «360» подробности стрельбы в школе в Казани.

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