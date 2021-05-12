В Госдуме предложили усилить систему видеонаблюдения на улицах
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«Максимальное усиление систем контроля и видеонаблюдения», — заявил депутат в беседе с радиостанцией «Говорит Москва», комментируя ЧП в Казани.
По его словам, уже давно существуют системы, которые могут распознать ружьё в руках.
«В автоматическом режиме, как только появилось что-то похожее на оружие, должна срабатывать сигнализация, и на это место должен выезжать наряд полиции. Все полицейские с оружием, все полицейские с транспортом», — сказал Свинцов.
Ранее один из очевидцев, ученик 9-го класса, рассказал в беседе с телеканалом «360» подробности стрельбы в школе в Казани.