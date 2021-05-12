Эксперт оценил перспективы профессий бухгалтера и учителя

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Проректор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов оценил перспективы ряда профессий.
Эксперт оценил перспективы профессий бухгалтера и учителя
  • © Александр Кряжев
  • РИА Новости

«Остаётся всё меньше профессий, с которых, обучившись один раз, можно уйти на пенсию. Таких профессий сейчас уже единицы. Наверное, вечными останутся профессии врача, учителя. Они особенные. В них присутствуют общение, сопереживание», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

По его словам, в профессиях, где важно принятие определённых решений, роботы никогда не победят.

Как считает Сафонов, возможно, нет необходимости в таком количестве бухгалтеров, которое есть сейчас, но сама по себе профессия всё равно останется, просто будет приобретать другие задачи.

«Ведь бухгалтер — это не просто учётчик расходов-доходов, это человек, который оценивает эффективность расходов на те или иные составляющие себестоимости. Он будет приобретать всё более заметную роль аудитора, консультанта по налогам», — прогнозирует эксперт.

Ранее вице-президент РАН Ирина Донник в беседе с Nation News  рассказала о перспективах рынка труда.

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