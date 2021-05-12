Юрист рассказала о правах и возможностях сотрудников на удалёнке

Управляющий партнёр юридической фирмы Елена Кожемякина рассказала о правах и возможностях сотрудников на удалёнке.

«Всё, что касается компенсации на удалёнке, уместилось в несколько строк в ст. 312.6 ТК России», — заявила она в беседе с «Российской газетой».

По её словам, компания должна компенсировать сотруднику использование личной или арендованной техники и оборудования и возмещать расходы, связанные с использованием этой техники.

«И всё. А вот порядок, условия, сумму и т. д. работодатель должен определить сам и описать это в локальном акте, коллективном договоре и соглашении к договору», — уточнила Кожемякина.

Как отметила эксперт, для сотрудника, работающего в режиме частичной или временной дистанционки, действуют общие основания для увольнения. Также есть два дополнительных основания для увольнения — невыход на связь без уважительной причины в течение двух дней и смена местности работы, если из-за этого работник не смог выполнять свои обязанности.

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