Юрист прокомментировал вступление в силу поправок к закону о соцпомощи

Юрист Никита Тарновский прокомментировал вступление в силу поправок к закону о соцпомощи, которые упрощают процесс получения мер поддержки.

В беседе с Life.ru он отметил, что опыт предыдущих лет и внедрения других регламентов показывает, что на практике не все отделения соцзащиты населения готовы к работе в новых условиях.

«Цель данного закона действительно благородна и направлена на улучшение качества жизни россиян. Главное, чтобы его реализация была также под контролем и заявителю не приходилось вновь подъезжать куда бы то ни было и предоставлять дополнительные документы», — сказал Тарновский.

Ранее директор Ассоциации ТСЖ Московской области Сергей Белолипецкий напомнил о льготах на оплату услуг жилищно-коммунального хозяйства.