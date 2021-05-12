Установлено место покупки использованного в школе в Казани оружия
- Reuters
«Установлены место приобретения Галявиевым оружия, а также обстоятельства, связанные с выдачей ему необходимых для этого правоустанавливающих документов», — говорится в сообщении на сайте СК.
Отмечается, что по месту жительства подозреваемого проведён обыск, изъяты и приобщены к делу вещественные доказательства.
Ранее официальный представитель Федеральной службы войск национальной гвардии Валерий Грибакин заявил, что устроивший стрельбу в школе в Казани получил оружие законно.