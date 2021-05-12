Установлено место покупки использованного в школе в Казани оружия

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Следователи установили место приобретения устроившим стрельбу в Казани оружия, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
Установлено место покупки использованного в школе в Казани оружия
  • Reuters

«Установлены место приобретения Галявиевым оружия, а также обстоятельства, связанные с выдачей ему необходимых для этого правоустанавливающих документов», — говорится в сообщении на сайте СК.

Отмечается, что по месту жительства подозреваемого проведён обыск, изъяты и приобщены к делу вещественные доказательства.

Ранее официальный представитель Федеральной службы войск национальной гвардии Валерий Грибакин заявил, что устроивший стрельбу в школе в Казани получил оружие законно.

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