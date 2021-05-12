VR-проект РИА Новости попал в финал международного конкурса Digiday Awards

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Проект РИА Новости «Лунная станция» попал в финал международного конкурса Digiday Awards в номинации «Лучшая инновация в области цифровых продуктов».
VR-проект РИА Новости попал в финал международного конкурса Digiday Awards
  • © РИА Новости

«Лунная станция» — это VR-прогноз, основанный на экспертных интервью и документах. Он посвящён тому, как может выглядеть первая международная лунная станция. Пользователь становится космонавтом, у него есть возможность выйти на поверхность Луны, провести анализ грунта, разместить солнечные батареи.

Изначально проект разработали для мобильной версии, доступной в приложении РИА.Lab. На платформе Steam проект доступен бесплатно.

Digiday Awards — международная премия, которая отмечает креативные работы, модернизирующие медиа и маркетинг. Её учредил онлайн-журнал Digiday.

Лауреатов объявят 25 июня в Нью-Йорке.

Ранее сообщалось, что документальный фильм RT о женщинах-полицейских в Афганистане получил премию Human Rights Press Awards.

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