Фильм RT о женщинах-полицейских в Афганистане получил премию Human Rights Press Awards

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Документальный фильм RT о женщинах-полицейских в Афганистане получил премию Human Rights Press Awards. Жюри отмечает работы, посвящённые вопросам прав человека в азиатском регионе.
Фильм RT о женщинах-полицейских в Афганистане получил премию Human Rights Press Awards
  • AFP

Лента документального телеканала RTД «Полицейские в хиджабах» победила в категории «Документальное видео» на английском языке.

«Когда мы узнали, что в Афганистане есть женщины-полицейские, мы просто не могли в это поверить. Это страна, в которой безостановочно идёт война. Кроме того, афганское консервативное общество считает, что женщины не могут служить в полиции и армии, так как это нарушает местные традиции и порядки», — заявила руководитель RTД Екатерина Яковлева.

По её словам, женщины-полицейские в Афганистане не только подвергаются давлению со стороны родных, они живут в страхе, что в любой момент на них могут напасть боевики.

Премия Human Rights Press Awards учреждена гонконгским отделением международной правозащитной организации Amnesty International, Клубом иностранных корреспондентов и Ассоциацией журналистов Гонконга. В 2021 году награду вручали в 25-й раз.

Документальные фильмы RTД неоднократно становились лауреатами российских и международных премий, среди которых конкурс New York Festivals, премия в области теле- и веб-дизайна OMNI Intermedia Awards и премия «Страна».

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