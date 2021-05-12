Мать пострадавших при стрельбе в Казани рассказала о состоянии детей

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Мать пострадавших при нападении на казанскую гимназию №175 детей Ольга Ибрагимова рассказала о состоянии сына и дочери.
Мать пострадавших при стрельбе в Казани рассказала о состоянии детей
  • Reuters

В беседе с ФАН женщина рассказала, что девятилетние двойняшки Милана и Тимур получили травмы.

«Вчера с сыном ездили к сурдологу, в ушах звенело, сегодня вроде нормально. У дочки вчера под наркозом зашивали рваные раны на руке и на ноге. Сегодня должны сделать снимки. У сына только на руке рана, немного разодрана щека, но это не серьёзно. Наверное, осколком зацепило», — рассказывает Ольга.

О случившемся она узнала, находясь на работе.

«Мне позвонила женщина из родительского комитета и спросила, я ли мама Миланы. Сказала срочно приезжать, в школе стреляли, у Миланы с ногой что-то. Я, естественно, всё бросила и поехала туда, в школу», — рассказала она.

Ранее председатель правления общественного движения «Право на оружие» Игорь Шмелёв в беседе с Inforeactor призвал усилить охрану в российских школах.

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