Мать пострадавших при стрельбе в Казани рассказала о состоянии детей
- Reuters
В беседе с ФАН женщина рассказала, что девятилетние двойняшки Милана и Тимур получили травмы.
«Вчера с сыном ездили к сурдологу, в ушах звенело, сегодня вроде нормально. У дочки вчера под наркозом зашивали рваные раны на руке и на ноге. Сегодня должны сделать снимки. У сына только на руке рана, немного разодрана щека, но это не серьёзно. Наверное, осколком зацепило», — рассказывает Ольга.
О случившемся она узнала, находясь на работе.
«Мне позвонила женщина из родительского комитета и спросила, я ли мама Миланы. Сказала срочно приезжать, в школе стреляли, у Миланы с ногой что-то. Я, естественно, всё бросила и поехала туда, в школу», — рассказала она.
Ранее председатель правления общественного движения «Право на оружие» Игорь Шмелёв в беседе с Inforeactor призвал усилить охрану в российских школах.