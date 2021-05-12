Мишустин выступил против ограничения поездок на отдых за границей

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Премьер-министр России Михаил Мишустин не поддержал идею ограничения возможностей поездок граждан на отдых за границей.
Мишустин выступил против ограничения поездок на отдых за границей
  • © РИА Новости / Дмитрий Астахов

Отвечая на соответствующее предложение одного из депутатов после ежегодного отчёта правительства в Госдуме, премьер отметил, что «ограничение свободы передвижения наших граждан — это не совсем правильный путь».

«Мы должны делать хорошие, качественные инфраструктурные объекты туризма, гостиницы, чтобы нам захотелось туда поехать», — подчеркнул он.

Мишустин предположил, что у всех присутствующих в зале парламентариев есть «любимые точки в стране».

«Есть замечательные места, в которых мы с удовольствием проводим время, и которые не за счёт ограничений, а именно конкуренции и того, что там просто хорошо, дают нам возможность туда поехать. Мы стремимся, чтобы у нас были лучше условия, и предстоит огромная работа», — цитирует ТАСС главу правительства.

Он подчеркнул, что задача заключается в том, чтобы завоевать потребителя не ограничениями, а качеством.

«Наш нацпроект в сфере туризма на это настроен», — пояснил глава правительства.

Мишустин добавил, что «дело осталось за тем, чтобы всё реализовать».

Ранее глава Республики Крым Сергей Аксёнов рассказал, что в период майских праздников в Крыму отдохнули более 500 тыс. человек. Это стало рекордной цифрой за весь постсоветский период.

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