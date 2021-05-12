В Татарстане похоронили восьмерых погибших при стрельбе в школе

Короткая ссылка
Президент Татарстана Рустам Минниханов рассказал, что восемь человек, погибших в результате стрельбы в казанской школе, уже похоронены. Об этом сообщила пресс-служба президента республики.
В Татарстане похоронили восьмерых погибших при стрельбе в школе
  • Reuters

«Проведены все процедуры, связанные с обеспечением похоронных мероприятий, на данный момент восемь человек похоронены», — заявил Минниханов.

Он выразил соболезнования близким погибших.

Глава республики также рассказал о работе двух пунктов психологической помощи для пострадавших и их близких. В этой работе задействованы около 150 психологов.

Также Минниханов заявил, что, «когда все немного придут в себя» после трагедии, он готов встретиться с родителями школьников, обсудить меры поддержки и выслушать их.

Ранее сообщалось, что троих погибших в Казани школьников похоронили на мусульманском кладбище.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить