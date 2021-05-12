В Татарстане похоронили восьмерых погибших при стрельбе в школе
- Reuters
«Проведены все процедуры, связанные с обеспечением похоронных мероприятий, на данный момент восемь человек похоронены», — заявил Минниханов.
Он выразил соболезнования близким погибших.
Глава республики также рассказал о работе двух пунктов психологической помощи для пострадавших и их близких. В этой работе задействованы около 150 психологов.
Также Минниханов заявил, что, «когда все немного придут в себя» после трагедии, он готов встретиться с родителями школьников, обсудить меры поддержки и выслушать их.
Ранее сообщалось, что троих погибших в Казани школьников похоронили на мусульманском кладбище.