Эксперты оценили рынок вакансий Санкт-Петербурга

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Сервис по поиску работы hh.ru провёл исследование рынка труда в Санкт-Петербурге. Прирост числа вакансий за I квартал 2021 года составил 36% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Эксперты оценили рынок вакансий Санкт-Петербурга
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Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на данные пресс-службы hh.ru.

Работодатели из малого и среднего бизнеса опубликовали почти 66 тыс. вакансий.

Что касается микробизнеса, то персонал требовался в сфере продаж — прирост составил 78% по сравнению с прошлым годом. Далее следуют IT-сфера и ресторанно-гостиничный бизнес. Часто требовались маркетологи и специалисты по продажам, производственники и рабочие (+58%).

В среднем бизнесе также зафиксировали прирост вакансий: IT-специалисты (+77%), специалисты в сфере продаж (+34%), в производственной области (+89%), в области транспорта (+73%). Наибольший спрос был на работников из Horeca — +98% по сравнению с прошлым годом.

Отмечается, что начало расти число вакансий, где опыт работы не требуется. Например, за март число таких объявлений выросло на 25% в микробизнесе и на 18% — в среднем.

Как ранее писала газета «Известия», количество вакансий в России уменьшилось на 2% по итогам I квартала 2021-го по сравнению с IV кварталом прошлого года.

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