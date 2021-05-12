Эксперт объяснил необходимость переходного этапа для регистрации M2M сим-карт

Директор информационно-аналитического агентства Telecomdaily Денис Кусков прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что Минцифры России введёт переходный период для регистрации операторами связи М2М сим-карт в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА).

«Нужно понимать, что это специализированные сим-карты. Они созданы не для звонков, а для передачи определённых объёмов информации, в некоторых случаях очень небольших объёмов информации. Поскольку таких сим-карт очень много может быть, то есть берём какой-нибудь дом, где тысячи квартир и необходимо снабдить все счётчики подобными сим-картами. Ввиду этого нет ещё определённых технологических решений для исполнения законов, которые должны вступить в силу совсем скоро. Поэтому этот переходный период, на мой взгляд, позволит компаниям привести в порядок все юридические аспекты и уже быть полностью легитимными», — пояснил Кусков.

Ранее сообщалось, что Минцифры России введёт переходный период для регистрации операторами связи М2М сим-карт (специальных сим-карт machine-to-machine, которые позволяют удалённо контролировать работу различных систем) в Единой системе идентификации и аутентификации.