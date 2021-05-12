Минцифры России введёт переходный этап для регистрации M2M сим-карт

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Минцифры России введёт переходный период для регистрации операторами связи М2М сим-карт (специальных сим-карт machine-to-machine, которые позволяют удалённо контролировать работу различных систем) в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА).
Минцифры России введёт переходный этап для регистрации M2M сим-карт
  • Pixabay

Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

«С учётом предложений... будет предусмотрена возможность для операторов связи в течение трёх месяцев с момента вступления в силу данного документа внести информацию об М2М сим-картах, используемых в устройствах, в ЕСИА», — говорится в сообщении.

Ранее, по информации РБК, операторы сотовой связи предупреждали, что с 1 июня вынуждены будут отключить устройства, использующие такие сим-карты, так как с этого времени вступают в силу поправки, обязывающие регистрировать пользователей сим-карт, однако система для этого пока не готова.

В марте появились сообщения о том, что операторов связи могут обязать передавать Роскомнадзору данные об абонентах, такие как личные сведения, информация о звонках или отправленных сообщениях

В пояснительной записке говорится, что положения проекта нацелены в том числе на исключение случаев распространения серых сим-карт. При этом в Минцифры подчеркнули, что тайна связи будет соблюдена.

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